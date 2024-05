Die FDP will „Public Viewing“ in Bad Dürkheim während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland auch über 22 Uhr hinaus erlauben. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Liberalen für den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 7. Mai, 17 Uhr, gestellt haben. Darin heißt es, die Stadtverwaltung solle Anträge „wohlwollend“ prüfen. Als Entscheidungsgrundlage soll die beschlossene Verordnung des Bundeskabinetts sein, die es Kommunen ermöglicht, ausnahmsweise den nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Damit sind laut FDP auch Übertragungen nach 22 Uhr möglich. Etwa die Hälfte der Spiele wird erst um 21 Uhr angepfiffen. Offen ist, welche Bad Dürkheimer Gastronomen überhaupt Interesse an einer Public-Viewing-Übertragung haben.