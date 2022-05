Nachdem Pfalzbenzin-Gründer Jörg Grubert bereits mit seinem „Betze Burgunder“ mit dem 1. FC Kaiserslautern zusammengearbeitet hat, geht die Kooperation nun weiter. Durch den 2:0-Erfolg der Roten Teufel im Relegationsrückspiel gegen Dynamo Dresden spielen die Lautrer in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga. „Aufstieg 2022 – Lautre iss widder do“ lautet das Motto der Stunde, das nun auch einen Wein der Dürkheimer Marke ziert. Ein trockener 2021er Riesling von Pfalzbenzin ist exklusiv in den Fanshops und im Online-Shop des FCK als „Aufstiegswein“ erhältlich. Schon vor den Relegationsspielen gegen Dresden gab es erste Überlegungen einen möglichen Aufstieg mit einem weiteren Pfalzbenzin-Wein zu feiern. „Wir mussten dann eben etwas länger warten, bis es endlich soweit war“, sagt Grubert mit einem Lachen. Dann ging auch alles recht schnell, wie er ergänzt: „Da haben viele Leute mitgewirkt und alle haben sich direkt nach dem Rückspiel gemeldet. Das haben wir natürlich gerne gemacht.“