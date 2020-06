Am Wochenende, 20. bis 21. Juni, ist in Weisenheim am Berg erneut ein „FCK“-Graffiti aufgetaucht. In der Straße Im Winkel entdeckte eine 47-jährige Frau ein schwarz-rotes Graffiti an ihrer Garage. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Derzeit werden in Weisenheim am Berg immer wieder solche Graffiti entdeckt. Das Jugendsachgebiet der Polizei Bad Dürkheim ermittelt und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.