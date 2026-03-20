Am Sonntag ist es wieder so weit. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern reist mit seinem kompletten Kader in die einzelnen Fanregionen.

Der Weisenheimer FCK-Fanclub Forsthaus Deiwel ist ab 13.30 Uhr Gastgeber der Aktion „FCK hautnah“ für die Fanregion Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, Bergstraße und Südpfalz.

Alle Fans des 1. FC Kaiserslautern sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung in der Sporthalle des SV Weisenheim am San in der Dr.-Welte-Straße in Weisenheim am Sand teilzunehmen. Nach einer morgendlichen Trainingseinheit am Sonntag, der FCK spielt am Samstag beim 1. FC Nürnberg, wird sich die Mannschaft in vier Gruppen aufteilen und die Fanregionen besuchen. Wer genau in welche Region kommt, ist noch offen. Vor Ort erwartet die Fans eine Podiumsdiskussion und die Möglichkeit, mit den Spielern Fotos zu machen.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Die Halle öffnet bereits um 11.30 Uhr.