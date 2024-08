Mehr als 60 Aussteller werden am Wochenende, 17. und 18. August, zu den zweiten Mineralientagen in der Bad Dürkheimer Salierhalle erwartet. „Der fulminante Start im Vorjahr hat alle Erwartungen übertroffen. Die Nachfrage nach einer Fortsetzung war sowohl von Besuchern als auch Ausstellern groß. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, besondere Themenschwerpunkte zu setzen und das Angebot weiter zu verfeinern“, so Veranstalter Mark Schneider. Zu den Schwerpunkten gehören Mineralien aus den Alpen sowie neue Funde aus den brasilianischen Minen in Minas Gerais. Auch spektakuläre Fluorite aus China und England werden laut Veranstalter zu sehen sein. Wer die Mineralientage besucht, hat mit Vorlage der abgestempelten Eintrittskarte am 17. und 18. August freien Eintritt ins Pfalzmuseum für Naturkunde. Die Regelung gilt auch umgekehrt: Wer das Pfalzmuseum am Wochenende besucht, hat bei Vorlage des Kassenbons freien Eintritt bei den Mineralientagen.