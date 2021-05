Am Faschingsdienstag können sich viele, die in ihrer Jugend die Diskotheken „Holzwurm“ oder „Café Eden“ in Bad Dürkheim besucht haben, in vergangene Zeiten zurückversetzten lassen: Discjockey Rolly Dee legt auf – natürlich virtuell.

„Ich freue mich riesig auf meinen Auftritt, das wird eine Reise in die Vergangenheit“, sagt Rolf Geibel. Als Rolly Dee war der Wachenheimer mit kleinen Unterbrechungen von 1977 bis 1994 im Dürkheimer Tanzlokal „Holzwurm“ , später „Café Eden“, als Discjockey tätig. Er kann auf viele spannende und unterhaltsame Abende am Mischpult zurückblicken. Nun reist er als Teil des Kunstprojektes „Palimpsest“, das sich mit der Geschichte des „Café Eden“ und seiner Vorgänger beschäftigt, in die Vergangenheit: Am Dienstag, 16. Februar, wird Rolly Dee ab 19 Uhr für eine Stunde in der Burgkirche an den Reglern sitzen und die Songs von früher spielen. Auf YouTube kann das Spektakel live verfolgt werden.

„Die Leute können sich auch zuschalten und sich Musiktitel wünschen. Wenn ich sie im Rechner habe und sie mir gefallen, spiele ich sie auch“, versichert Geibel, der an dem Abend von Saskia Bauer und Ivo Schneider unterstützt wird. Diese Session könne auch durchaus in die Verlängerung gehen.

Erinnerungen an Faschingspartys

Bauer und Schneider hatten auf Betreiben des Dürkheimer Kunstvereins und in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt mit Fridolin Frevel und Fabian Nehm 2019 damit begonnen, Erinnerungen an das „Café Eden“ zu sammeln und künstlerisch zu verarbeiten. Das heruntergekommene Gebäude am Schlossplatz, das den Künstlern als inspirativer Ausgangspunkt für ihr Projekt dient, wurde jahrzehntelang als Tanzlokal genutzt und ist nach dem Tod der Eigentümerin in den Besitz des Landes Rheinland-Pfalz gefallen. Offen ist jedoch, ob die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben wird. Viele Dürkheimer – in einem bestimmten Alter – haben dort einen Teil ihrer Jugend verbracht und erinnern sich auch heute noch gern an ausschweifende Faschingspartys.

„Eigentlich wollten wir die Ergebnisse unserer Arbeit im vergangenen Frühjahr in Form einer Multimedia-Installation vorstellen, aber dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Bauer, der das Projekt als gebürtige Dürkheimerin ganz besonders am Herzen liegt. Nun steht ein neuer Termin für die Vernissage in der Burgkirche fest: 9. April. Der Eintritt ist frei, für ein geringes Entgelt kann ein Begleitheft erworben werden.

Internetseite zeigt erste Gegenstände

„Wir haben im vergangen Jahr nicht pausiert, sondern weitergearbeitet und neue Konzepte entwickelt, wobei wir jedoch auf Live-Performances in der Ausstellung verzichten. Dafür haben wir andere spannende Elemente mit aufgenommen“, erzählt Schneider, der darauf hinweist, dass ein Teil der geplanten Präsentationen in regelmäßigen Abständen in Form von kleinen Videos ins Internet verlegt wurde. So kann man auf der Palimpsest-Seite unter dem Reiter „Garderobe“ sieben Gegenstände betrachten, die im Zusammenhang mit dem Tanzlokal stehen. Bis zur Ausstellungseröffnung sollen zwei weitere Videos dazukommen.

„Wir planen, die Installation vier Wochen zu öffnen, die Finissage wird am 7. Mai sein“, erklärt Bauer. Sollte die Pandemie bis dahin kein Publikumsverkehr zulassen, wolle man sich alternative Präsentationsmöglichkeiten überlegen. „Da wird uns dann bestimmt etwas einfallen“, versichert sie augenzwinkernd.

