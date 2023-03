Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Good morning, madam. I am calling you from Windows technical support...“ – Anrufe wie dieser gingen in den vergangenen Tagen in Wachenheim besonders häufig ein.

Fast täglich riefen vermeintliche Mitarbeiter des „Windows IT Department“ allein bei einer Wachenheimer Familie an. Los ging es mit einem Anruf der falschen Microsoft-Mitarbeiterin