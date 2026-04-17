Das Bürgerhaus soll für die Zukunft fit gemacht werden. Welche Sanierungsschritte eingeplant sind.

Der Bau,- Umwelt und Klimaausschuss empfiehlt dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung die Renovierung des Bürgerhauses entlang der vom Architektenbüro Guhmann ausgearbeiteten Prioritätenliste. Die Bürgerhaus-Renovierung soll mit Ellerstadts Anteil aus dem Förderprogramm „Infrastruktursondervermögen“ finanziert werden. Die Gemeinde hat rund 792.000 Euro zu erwarten.

Die finanzielle Spritze kommt laut Bürgermeisterin Elke Stachowiak gerade recht, denn die Sanierung ist schon länger geplant und die angenommenen Kosten bewegten sich im Rahmen dieses Betrages. Unverzichtbar ist laut dieser Prioritätenliste die Errichtung von zwei Rettungswegen aus jedem Saal sowie aus dem Kellergeschoss, wo die Jugendräume untergebracht sind. Außerdem seien Elektroarbeiten, die Dämmung der Fassade und der Austausch der knapp 50 Jahre alten Fenster unverzichtbar. Auch die Sanierung der Jugendräume ist laut dem Papier geboten. In der Prioritätenliste zwei stehen unter anderem die Erneuerung des Bodenbelags in den großen Sälen, Umstellung auf LED-Leuchten und die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage. Weiter hinten in der Liste ist eine neue Küche aufgeführt. Bei deren Ausstattung einigte sich der Ausschuss auf eine robuste Haushaltsküche.

Streitpunkt: Wärmedämmung

Diskussionsbedarf gab es bei den Ausschussmitgliedern beim Wärmeschutz an der Außenfassade des Bürgerhauses, das aus einem älteren und einem später angebauten, neueren Teil besteht. An dem älteren Teil ist die Fassade mit Klinkersteinen versehen und teurer zu dämmen. Der Wärmeverlust über die Fassade betrage etwa 20 bis 25 Prozent, eine hundertprozentige Dämmung würde die jährliche Gasrechnung um etwa 900 Euro reduzieren, rechnete Werner Scharpf (CDU) vor. Im vergangenen Jahr belief sich die Heizkostenrechnung des Bürgerhauses auf 3700 Euro. Es dauere Jahrzehnte bis die geschätzten 50.000 bis 60.000 Euro, die die Wärmedämmung der gesamten Außenfassade kosten soll, sich amortisierten, deshalb plädierte Scharpf dafür, die Klinkerfassade auszusparen.