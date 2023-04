In diesem Frühjahr haben sich fast 1000 Dürkheimerinnen und Dürkheimer bei Müllsammelaktionen engagiert. Das teilt die Stadt Bad Dürkheim mit. Organisiert wurde die Aktion von der Agenda 21, vertreten durch Christian Schuler, mit Unterstützung der Stadtverwaltung. Zwei Drittel der Teilnehmer machten Kinder und Jugendliche aus.

Sechs Schulen, zwei Horte und Kitas dabei

Mit dabei waren unter anderem sechs Schulen, vier Kindergärten, zwei Horte und die Lebenshilfe. „Selten war unsere jährliche Müllsammelaktion so erfolgreich wie in diesem Jahr“, bilanziert Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Besonderer Fund im Wingert

Ein ganz besonderer „Müllfund“ schaffte es in diesem Jahr sogar in die Zeitung. Kinder entdeckten beim Sammeln des Unrates vermeintliche Stabhandgranaten. Während einige Kilometer entfernt die Weinbergnacht lief, wurden die Fundstücke durch den Kampfmittelräumdienst noch vor Ort im Wingert am Schlamberg kontrolliert gesprengt. Judith Hagen (Grüne), Erste Beigeordnete, lobte das große Engagement: „Es stimmt einen traurig zu sehen, wie viel Müll in der Landschaft liegt, aber es freut mich zu sehen, mit welcher Begeisterung und welchem Erfolg die Dürkheimerinnen und Dürkheimer sich gemeinsam aufmachen, diesen Müll einsammeln.“ „Wer aktiv Müll aufsammelt, wird so schnell nichts mehr gedankenlos wegwerfen“, sagte Schuler. Großes Lob gab’s für den schnellen Abtransport des Mülls durch den Baubetriebshof der Stadt.