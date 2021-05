Das Dürkheimer Fass ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Carsten Thüne, Betreiber des Restaurants, hat diese Popularität genutzt, um gegen die wegen der Pandemie verordnete Schließung von Gaststätten im November zu protestieren. So weit, wie zunächst angekündigt, ging er aber nicht.

Die Pforten vom „Fass“ sind offen, Schilder weisen auf Kaffee oder den Weg ins Restaurant hin. Doch die Küche bleibt seit Montag kalt. Auch wenn Thüne es in sozialen Netzwerken anders angekündigt hat: Am Eingang zur Terrasse am Riesenfass hängt eine rot-weiße Kette, Gäste dürfen keine rein.

Die Menschen, die auf der Terrasse sitzen, sind Thünes Mitarbeiter. Für die und für seine gebeutelten Kollegen ist diese Aktion gedacht, die an die Grenze der Legalität geht. „Die Leute dürfen auf der Terrasse sitzen, wenn sie den Mindestabstand einhalten. Bewirten darf ich sie aber nicht, und das werde ich auch nicht“, erklärt der Gastronom. „Wir möchten niemanden provozieren und auch nichts Illegales tun“, betont Thüne. Kurz zuvor waren Mitarbeiter der Dürkheimer Kreisverwaltung vor Ort gewesen und hatten Thüne mitgeteilt, dass ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro drohe, falls er sein Lokal öffnet. Auch Polizei und das Dürkheimer Ordnungsamt zeigten Präsenz. Grund war laut Sina Müller, Pressesprecherin des Kreises, dass die AfD in sozialen Medien zu Protesten aufgerufen hatte und die Bildung von Menschenansammlungen verhindert werden sollte.

„An alle Auflagen gehalten“

„Die Gastronomen haben sich an alle Auflagen gehalten, alle Virologen haben öffentlich ausgesagt, dass von den Restaurants, die alle Vorschriften der Hygiene umgesetzt haben, keine konkrete Gefahr für Infektionen ausgeht“, sagt Thüne. Die von Bund und Ländern beschlossene Schließung sei daher nicht verhältnismäßig und auch kein angemessenes Mittel, um dem Infektionsgeschehen wirksam entgegen zu wirken. „Die Leute treffen sich dann privat. Da gibt es anders als in der Gastronomie keine Hygienemaßnahmen oder Kontaktdatenerfassung“, fürchtet Birgit Schmidt, Thünes Stellvertreterin.

„Ich bin kein Corona-Leugner, die Pandemie muss bekämpft werden“, betont er. Doch statt der Schließung der Gastronomie fordert er andere Maßnahmen: „Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr, die Grenzen dichtmachen und alle Menschen, die aus dem Ausland einreisen, 14 Tage zur Quarantäne ins Hotel“, erklärt er. So bekämpfe Hongkong die Pandemie erfolgreich. Die von der Regierung angekündigte Entschädigung der Gastronomen hält Thüne für angemessen, allerdings werde darauf wohl das Kurzarbeitergeld angerechnet. Ob und wie viele der 40 Mitarbeiter des Fasses und zehn Mitarbeiter beim Restaurant „Zum Römer“, das ebenfalls von Thüne betrieben wird, in Kurzarbeit müssen, stehe noch nicht fest, sagt Schmidt. Die Mitarbeiter machten sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze, ergänzt sie. „Entlassen werden ich aber niemanden, das habe ich auch im Frühjahr nicht“, sagt Thüne. Er werde aber eine einstweilige Verfügung gegen die Corona-Beschränkungen juristisch prüfen lassen.

Thüne ist CDU-Mitglied

Kreistagsabgeordnete der AfD sowie die Landtagsabgeordnete Iris Nieland haben sich am Montag vor dem Fass eingefunden, „um sich ein Bild zu machen“, wie Nieland sagt. Sie habe größtes Verständnis für die Aktion, die Verzweiflung bei den Gastronomen sei groß. Ob das der richtige Weg sei? „Der richtig Weg wäre ein parlamentarischer gewesen. Auch in Sondersituationen muss man verhältnismäßig reagieren und darf sich nicht panisch machen lassen“, meint die AfD-Landtagsabgeordnete. Bislang habe sie keine gute Begründung für die Beschränkungen gehört. Wolfgang Kräher, Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag, nannte „Sorge um Arbeitsplätze in der Gastronomie“ als Grund für sein Erscheinen. Einen enormen Schaden, den die Krise nach sich ziehe, sieht Parteikollegin Anne Teska kommen.

Thüne sagt, die AfD sei über die sozialen Netzwerke auf seine Aktion aufmerksam geworden und habe angefragt, ob sie kommen dürfe. „Soll ich das etwa verbieten?“, fragt der Gastronom, der CDU-Mitglied ist. Eingeladen habe er aber keine politische Gruppierung.

Einwurf: Stunde der Gerichte

Was unterscheidet eine Baumesse von einem Baumarkt? Hätte es nicht mildere Mittel gegeben, um die Pandemie zu bremsen, als Gastronomie und Kultur stillzulegen? Mit Fragen wie diesen werden sich nun die Gerichte beschäftigen. Und das ist gut so. Denn jedem Bürger stehen unveränderliche Rechte zu und er hat die Möglichkeit, prüfen zu lassen, ob diese von der öffentlichen Hand verletzt wurden. Aller Unkenrufe von Verschwörungstheoretikern zum Trotz: Wir leben in einem Rechtsstaat. Und in einer Krise ist das wertvoller denn je. Stimmungsmache und das Ausnutzen der Notlage ganzer Branchen aus politischem Kalkül helfen dagegen nicht weiter.