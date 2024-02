Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Derkemer Grawler fiebern einem Saisonhöhepunkt entgegen: Vier Jahre ist es her, dass sich ein närrischer Zug seinen Weg durch die Dürkheimer Straßen bahnte. Am Dienstag ist es wieder so weit. Dann laden die Grawler ab 11.11 Uhr zum Umzug mit anschließender Straßenfasnacht ein. Die Narren freuen sich – auch wenn die Vorbereitung manchmal frustrierte.

Die Pause hat ein Ende: Rund 20 Zugnummern haben sich angekündigt, um am Dienstag an der Wiederauflage des Dürkheimer Fasnachtsumzugs mitzuwirken. Neben Fußgruppen