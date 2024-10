Der Festausschuss in Weisenheim am Sand hat am Donnerstag klargestellt: Erstmals seit 2020 soll es 2025 wieder einen Fasnachtsumzug geben. Wie genau er aussehen wird, hänge auch von einem Gespräch mit der Verwaltung in Freinsheim ab, informierte Bürgermeister Holger Koob auf Anfrage am Freitag.

Klar sei aber: Der Umzug am Sonntag, 2. März, werde kürzer als früher. Der südliche Teil auf der anderen Seite der Bahnlinie Richtung Pennymarkt wird nicht mehr Teil der Strecke sein. Der Zug soll wenn möglich nicht als Großveranstaltung mit mehr als 15.000 Besuchern geplant werden. Er soll sich auf den Ortskern beschränken und sich am Obertor auflösen. Dort könnten Wagen mit Musikanlagen für Stimmung sorgen. Außerdem soll der Zug familienfreundlicher werden, so Koob. Vereine, Gruppierungen und Familien, die mitmachen möchten, sollten sich schriftlich an den Gemeindevorstand wenden: koob@vg-freinsheim.de oder mathis@vg-freinsheim.de.