Kurz vor dem Start der Faschingskampagne am 11. November wurde der Umzug in Weisenheim am Sand abgesagt. Auch die Dürkheimer Grawler wollen 2023 wegen der strengeren Sicherheitsvorgaben auf einen Umzug verzichten. In Gönnheim hat man sich anders entschieden.

Das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz vermiest den Narren die Stimmung. Es verlangt ein umfangreiches Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen. Mit 15.000 Teilnehmern gehört