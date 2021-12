An fünf Terminen im Januar hatte der SV Weisenheim am Sand Prunksitzungen geplant. Jetzt wurden sie abgesagt. Doch es soll eine Alternative geben.

Die Weisenheimer Prunksitzungen haben bei Narren aus der Region einen festen Platz im Terminkalender. So auch in der laufenden Kampagne. „Die Karten wurden uns förmlich aus den Händen gerissen“, berichtet Sitzungspräsident Frank Roos. Vergangene Woche habe man aber entschieden, aufgrund der hohen Infektionszahlen abzusagen, und die Kartenkäufer informiert. „Wir haben eine große Verantwortung, und der sind wir mit der Absage gerecht geworden“, sagt Roos. Bei den Prunksitzungen wirken auch Kinder mit, für die es noch keine Impfempfehlung gebe und die in der Kürze der Zeit nicht geimpft werden können, nennt der Sitzungspräsident einen Grund für die Entscheidung. Geplant waren die Sitzungen für den 7., 8., 9., 14. und 15. Januar in der Halle des SV Weisenheim. „Das Programm stand schon“, sagt Roos.

Ersatzveranstaltung im Frühjahr

Um den Künstlern eine Bühne zu bieten und auch außerhalb der närrischen Zeit für Unterhaltung zu sorgen, arbeiten die Veranstalter an einem Ersatz im Frühjahr, wenn sich die Pandemielage entspannt haben könnte und der Veranstaltungsraum besser gelüftet werden kann. „Es soll einen bunten Abend geben, der in Richtung Comedy geht“, verrät Roos.