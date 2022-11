In Weisenheim am Sand laufen die Vorbereitungen für die närrische Kampagne auf Hochtouren. Während der Sportverein noch unsicher ist, ob die Seniorensitzung stattfinden kann, weiß das närrische Komitee der Sandhasen noch nicht, ob es einen Umzug geben wird.

Fünf Sitzungen plant die Faschingsabteilung des Sportvereins. Die zwei Samstag-Sitzungen sind laut Elferratspräsident Frank Roos bereits ausverkauft, noch Karten sind für die zwei Freitage erhältlich, wobei es am 13. Januar noch 40 und am 20. Januar sogar noch 120 freie Plätze gibt. 280 Karten kann der SV pro Sitzung verkaufen. „Mehr Plätze sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich“, sagt Roos. 22 Euro kostet der Eintritt.

Unveränderter Eintrittspreis

Der Preis ist im Vergleich zu den Jahren vor Corona laut Roos unverändert. Auch die Künstler hätten nicht mehr verlangt als früher. Während er mit den Reservierungen für die normalen Abend-Prunksitzungen zufrieden ist, macht Roos jedoch die Seniorensitzung am 15. Januar um 14.11 Uhr Kummer. Knapp 90 Karten wurden bislang nur verkauft. „Die älteren Leute sind bestimmt verunsichert, weil sie nicht wissen, wie die Corona-Lage im Januar aussehen wird“, ist Roos überzeugt.

Man werde die Bestuhlung so locker wie möglich stellen, aber es müssten auch wirtschaftliche Gründe berücksichtigt werden, gibt er zu bedenken. Man sei in den vergangenen Jahren vor Corona immer ausverkauft gewesen. „Bis zum 16. November wollen wir noch abwarten und dann entscheiden, ob wir die Seniorensitzung absagen werden oder nicht. Schließlich müssen die Künstler auch Bescheid wissen“, erklärt Roos und fügt hinzu: „200 Karten plus x müssten es schon sein.“

Hallentemperatur wird nicht verändert

Geboten werde das übliche närrische Programm in guter SV-Qualität, das man wie gewohnt vorher nicht verraten werde. „Wir wollen die Leute überraschen“, betont der SV-Fasnachter. Abstriche bei den Hallentemperaturen werde man nicht machen, informiert Roos. Man wolle schließlich, dass sich die närrischen Gäste in ihren Kostümen in der SV-Halle wohlfühlten.

Noch in der Luft hängt das Organisationskomitee der närrischen Sandhasen, was den Umzug in Weisenheim am Sand betrifft. Eigentlich stehe man bereit, das Interesse der Gruppen sei auch vorhanden, jedoch könnten die Sicherheitsauflagen eventuell zu groß werden, erklärt Sebastian Benz vom Sandhasen-Komitee. Der Riesling-Wurm – traditionell am Sonntag vor Rosenmontag auf der Piste – ist mit etwa 15.000 Zuschauern der größte Faschingsumzug in der Region. Die Sandhasen wollen erst Gespräche mit Ordnungsamt, Polizei und Gemeinde abwarten. „Danach wissen wir, was auf uns zukommt, und ob wir das stemmen können.“ Benz bezieht sich dabei insbesondere auf etwaige Umbauten an den Umzugswagen oder Rollen. Die Gemeinde Weisenheim am Sand kostet der Umzug jährlich rund 15.000 Euro.

Gespräche mit der Verwaltung

Die VG-Verwaltung in Freinsheim wollte sich zu möglichen verschärften Vorschriften noch nicht äußern. Jedoch gelte das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz selbstverständlich auch für Umzüge, so Pressesprecher Jörg Heidemann. Dieses Gesetz hat in diesem Jahr auch zu verschärften Sicherheitsregelungen auf Weinfesten gesorgt. Wegen der dadurch entstehenden Mehrkosten wurde auf der Deidesheimer Weinkerwe in diesem Jahr Eintritt verlangt.

Ob und wenn ja, welche neue Regelungen zu beachten sind, werde Gegenstand verschiedener Gespräche, unter anderen mit der Polizei und der Ortsgemeinde in den nächsten Tagen und wenigen Wochen sein, erklärte Heidemann. Erst wenn diese Gespräche geführt seien, könnten Einzelheiten an Veranstalter und Teilnehmer kommuniziert werden.

Karten

Karten für noch nicht ausverkaufte Prunksitzungen des Sportvereins können per Mail reserviert werden unter prunksitzung@sv-weisenheim.de