Das Fazit der Polizei zur diesjährigen Fasnacht im Kreis Bad Dürkheim fällt positiv aus. Die Besucher hätten sowohl bei Umzug und Straßenfasching in Gönnheim am Freitag, als auch bei der Straßenfasnacht in Weisenheim am Sand am Sonntag und zuletzt am Dienstag bei Umzug und Straßenfasching in Bad Dürkheim zumeist friedlich auf dem jeweiligen Veranstaltungsgelände gefeiert.

In Weisenheim am Sand wurde nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung gegen 20 Uhr auf dem Bahnhofsgelände die Glasscheibe eines Unterstandes von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Beim Straßenfasching in Bad Dürkheim kam es zu einer Körperverletzung, außerdem musste ein 15-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Er hatte zu viele alkoholische Getränke zu sich genommen. In Gönnheim kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.