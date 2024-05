Holger Koob, Bürgermeisterkandidat für die CDU und Feste-Beigeordneter in Weisenheim am Sand, meldet für 2025 prophylaktisch einen Fasnachtsumzug bei der Verwaltung an. „Ob und in welcher Form er stattfinden kann, ist derzeit noch nicht klar. Mir geht es vor allem darum, keine Frist zu verpassen“, sagte Koob. Sollte die Verwaltung einen möglichen Umzug als Großveranstaltung mit 15.000 Personen einordnen, müsste die Veranstaltung mindestens ein halbes Jahr im Voraus angemeldet werden. Da am 9. Juni Kommunalwahlen sind, die verantwortlichen Personen für die neue Legislaturperiode noch nicht feststehen und es dann über den Sommer mit einer Lindwurm-Anmeldung knapp werden könnte, möchte Koob mit der Anmeldung alle Optionen für die Gemeinde offenhalten. Der Fasnachtsumzug in Weisenheim am Sand ist seit 1974 Anziehungspunkt für Fasnachter aus der ganzen Region. In den Jahren 2021 und 2022 fiel er coronabedingt aus. 2023 verhagelten gesetzliche Vorgaben einen Neustart. Für dieses Jahr hatte die Gemeinde keinen Antrag für einen Umzug gestellt. Dabei spielten der große Aufwand für die Erstellung eines Sicherheitskonzepts, gestiegene Kosten und die spärliche Beteiligung von Vereinen eine Rolle.