Es darf wieder Fasnacht mit allem Drum und Dran gefeiert werden. Und der SV Weisenheim hat es nicht verlernt. Auch nach Corona passten die Anzugwesten der Elferräte noch, wie Sitzungspräsident Frank Roos feststellte. In der fast sechsstündigen Prunksitzung hielt es im voll besetzten Saal des SV kaum einen dauerhaft auf seinem Stuhl. Dass die Fasnacht in ihren Augen dennoch nicht komplett ist, haben die Weisenheimer Narren auf ihrem Orden zum Ausdruck gebracht. Der Umzug findet nämlich dieses Jahr wieder nicht statt – wenn auch nicht (mehr) wegen der Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen. „Kein Rieslingwurm dank POG (Polizei- und Ordnungsbehördengesetz), tut Weisrem und dem ES Vauh weh“, ist der gewitzten Kritik zu entnehmen. Ganz ohne auf der Straße närrisch zu feiern, soll der Sonntag vor dem Rosenmontag aber auch nicht vorbeigehen. Am 19. Februar treffen sich die Narren ab 13.11 Uhr zur Straßenfasnacht am Obertor, gab der Chef der Bürgerwehr, Rüdiger Krauß, bekannt.