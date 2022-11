Der Faschingsumzug in Weisenheim am Sand wird auch 2023 nicht stattfinden. Wegen des neuen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes habe man diese Entscheidung treffen müssen, teilten die Ortsgemeinde sowie die „närrischen Sandhasen“ am Mittwoch mit. In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich gewesen, den geforderten Änderungen nachzukommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine närrische Alternative zum Umzug, der jährlich etwa 15.000 Besucher anlockt, sei in der Diskussion. Keiner der Verantwortlichen wolle die Weisenheimer Straßenfasnacht aufgeben.