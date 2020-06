Fast alle Veranstaltungen der kommenden Faschingskampagne haben die Derkemer Grawler abgesagt. Damit, so der Vorstand, schließe man sich den Empfehlungen der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine an.

Die Absage sei in einer mehrstündigen Sitzung am Sonntag einstimmig beschlossen worden, so der Grawler-Vorsitzende Falko Weidenhausen in einer Pressemitteilung. „Wegen nicht kalkulierbarer Risiken und aus Verantwortung für die Mitglieder und deren Familien sowie für Gäste und Besucher der Veranstaltungen hat sich der Vorstand nach Abwägungen von Für und Wider entschlossen, diese Entscheidung zu treffen“, schreibt der Vorstand weiter. Die zweite Vorsitzende Linda Wingerter ergänzt: „Das Risiko für Mitglieder, Gäste und Veranstalter, sich mit dem Virus anzustecken und einen eventuellen Hot Spot auszulösen, ist einfach zu groß.“

Man habe diese Entscheidung rechtzeitig treffen wollen, „damit kein zu großer finanzieller Schaden entstehe, so Weidenhausen. Auch der Goldene Winzer werde nicht verliehen.

Rathaus-Stürmung eine Ausnahme

Die Eröffnung der Kampagne im Rathaus Bad Dürkheim am 14. November sei die einzige Ausnahme: Die Rathaus-Stürmung mit Übergabe des Stadtschlüssels und des Stadtsäckels finde ebenso statt wie die Inthronisierung der Prinzessin, so Weidenhausen. In Absprache mit dem Bürgermeister werde dies aber im kleinsten Kreis und ohne Publikum und Garden im Ratssaal unter den vorgeschriebenen Abstandsregeln geschehen. Außerdem werde die Grawler-Zeitung wie gewohnt im November erscheinen. „Orden werden wir in dieser Kampagne keine verleihen, denn wir haben aus Kostengründen keine in Auftrag gegeben“, ergänzt Wingerter. Die Grawler würden auch auf das Sommerfest verzichten.