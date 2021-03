Nanu, seit wann gibt es im Dürkheimer Wald blaue Frösche? Diese zwei Verliebten sind doch Grasfrösche, und die haben eigentlich eine bräunliche Farbe. Deswegen gehören sie zu den sogenannten Braunfröschen.

Nun denkst du beim Namen „Grasfrosch“ wohl eher nicht an einen braunen Frosch. Das Tier heißt aber so, weil es nicht nur in Wäldern, sondern auch in Wiesen vorkommt. Die meiste Zeit des Jahres leben Grasfrösche nämlich an Land. Nur zur Paarung und zum Ablaichen suchen sie für kurze Zeit das Wasser auf. Das tun sie viel früher im Jahr als die gut bekannten Grünfrösche. Jetzt im März kannst du in manchen Gewässern schon Froscheier entdecken. Das sind richtig große Laichballen. Sie stammen meistens vom Grasfrosch, denn er ist unser häufigster Braunfrosch. Man hört ihn übrigens kaum, weil er nicht laut quaken kann. Statt dessen werben die Männchen mit leisem Knurren um Weibchen. Es gibt noch etwas Besonderes über Grasfrösche zu berichten: Zur Paarungszeit schimmern die Männchen manchmal ein bisschen bläulich. Aber das ist kein Vergleich zu einer anderen Froschart: Bei den Moorfröschen werden die Männchen sogar richtig blau. Allerdings ist der Moorfrosch leider sehr selten geworden.

Zurück zu unserem Grasfrosch-Pärchen: Wie schaffen die beiden ihr tolles Farbspiel? Die leichte Verfärbung der Männchen allein kann es nicht sein. Hier sieht ja auch das Weibchen blau aus, also der untere Frosch. Aber schau mal genau hin: Die anderen Körperteile, die unter Wasser sind, bleiben bräunlich. Nur die Köpfe sehen blau aus. Diese Farbe muss also etwas mit der Lichteinwirkung zu tun haben. Der Frosch leuchtet ja nicht selbst, aber er wird angestrahlt. Wenn Licht auf einen Körper trifft, ruft es unterschiedliche Erscheinungen hervor. Denn dabei spielen viele Dinge zusammen. Nasse Froschhaut bewirkt zum Beispiel, dass ein Teil des auftreffenden Lichts zurückgeworfen wird. Man nennt das Reflexion. Der zurückgestrahlte Anteil des Lichts kann also den blauen Glanz bewirken. Auf jeden Fall zeigen die zwei munteren Frösche, wie sie mal ordentlich blau machen können.