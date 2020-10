So grau viele Herbsttage auch derzeit wirken, so haben sie doch manche bunte Entdeckung zu bieten. An der Böschung der Dürkheimer Bahnlinie sorgt diese Pflanze aus der Familie der Rosengewächse für Farbe: Der Weißdorn hängt voll mit leuchtend roten Früchtchen.

Im vergangenen Frühling war der Strauch noch mit weißen Blüten übersät. Den Namen hat er aber nicht von den Blüten, sondern von seiner hellen Rindenfärbung. Weißdorn-Blätter, Blüten und Früchte finden traditionell Verwendung gegen Herz- und Kreislaufschwäche. Auch glaubte man früher, dass die dornigen Zweige hilfreiche Elfen beherbergen und böse Zauberkräfte abwehren könnten. Oft wurde Weißdorn als Grenzhecke genutzt, von denen es leider immer weniger gibt. Ökologisch ist die sagenumwobene Pflanze jedenfalls sehr wichtig: So finden Vögel im schützenden Gezweig Versteck, Brutplatz und Nahrung. Laut Naturschutzbund (Nabu) verzehren über 30 heimische Vogelarten die farbenfrohen Früchte.