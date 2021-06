Die nächste Schadstoffsammlung im Landkreis Bad Dürkheim steht an. Von 10. Juli bis 28. September ist das Schadstoffmobil wieder im ganzen Kreisgebiet auf Tour.

Darauf, dass es verboten ist, Problemmüll vor Eintreffen des Sammelfahrzeugs am Haltepunkt abzustellen, weist Klaus Pabst, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Kreises (AWB) hin. „Schadstoffhaltige Abfälle müssen persönlich am Fahrzeug abgegeben werden.“ Wer seine Problemabfälle vorher abstelle, sorge für eine Gefahr für spielende Kinder und die Umwelt. „Daher ist das nicht erlaubt“, betont Pabst.

Als Schadstoffe gelten unter anderem flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Quecksilberthermometer, Spraydosen mit Inhalt, Laugen und Säuren, Holzschutzmittel, Haushaltsreiniger und Pflanzenschutzmittel in haushaltsüblichen Kleinmengen. Wer flüssige Abfälle mitbringt, muss sie in festschließenden Behältern abliefern, die nicht aus Glas sind.

Es gibt eine ganze Reihe von Abfällen, die zwar nach Problemmüll klingen, es aber nicht sind. Dazu gehören mittlerweile auch flüssige und eingetrocknete Dispersionsfarben, die bei der Sammlung nicht mehr angenommen werden, sondern auf den Wertstoffhof gehören. Altmedikamente und eingetrocknete Farben können in die Restmülltonne.

Fragen beantwortet Abfallberater des Kreises

Einige, aber nicht alle Apotheken nehmen auch Altmedikamente entgegen. Batterien können überall im Handel abgegeben werden, wo Batterien verkauft werden. Neonröhren und Energiesparlampen können auf den Wertstoffhöfen oder im Handel abgegeben werden – zum Beispiel bei Drogerie- und Baumärkten. Die nächstgelegene Rücknahmestelle kann online auf der Seite Lightcycle.de gefunden werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, kürzere Wartezeiten am Sammelfahrzeug in Kauf zu nehmen, um so eine geordnete und umweltverträgliche Entsorgung der Problemabfälle zu ermöglichen. Ein anderer wichtiger Hinweis der Umweltschützer: „Achten Sie bereits beim Einkauf auf schadstoffarme und umweltschonende Produkte. Oft gibt es Alternativen zu chemisch-aggressiven Mitteln.“ Fragen zur Schadstoffsammlung beantwortet im Kreishaus Bad Dürkheim der Abfallberater Bernhard Hohenbrink, Telefon 06322 961-5524.

Die nächsten Termine im Verbreitungsgebiet: Für Problemabfälle der Bürger der Verbandsgemeinde Freinsheim hält das Schadstoffmobil am Samstag, 10. Juli, von 12.30 bis 14 Uhr am Bauhof, Riedweg 31, in Freinsheim.

In Bad Dürkheim werden die Schadstoffe fürs Stadtgebiet am Samstag, 17. Juli, von 9 bis 11.30 Uhr am Wurstmarktplatz gesammelt. Am gleichen Tag von 12 bis 13.15 Uhr steht das Schadstoffmobil am Parkplatz des Horts in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim. Das ist die Abgabestelle für die Verbandsgemeinde Wachenheim