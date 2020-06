Zwischen Alter Schmelz und der Papierfabrik Scheiben haben Wanderer am Samstag illegal entsorgten Müll am Rand eines Waldwirtschaftsweges gefunden. Die Entsorgung hat das Forstamt übernommen. Für die Täter kann das harte Strafen nach sich ziehen.

Bei dem Müll, der am Wochenende im Wald gefunden wurde, handelt es sich laut Polizei um Bauschutt: Die Beamten haben Möbelbretter, leere Farbeimer, Laminatbretter und Müllsäcke gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für illegale Abfallentsorgung werden teilweise empfindliche Strafen verhängt: Grundsätzlich sei das zwar eine Ordnungswidrigkeit, bei gefährlichen Abfällen, wie Asbest oder Altöl, können aber auch strafrechtliche Konsequenzen drohen, erklärt Kreissprecherin Sina Müller. Das Bußgeld hänge von der Art und Menge des Abfalls ab und könne bis zu 50.000 Euro betragen – zusätzlich können die Entsorgungskosten eingefordert werden. Da der Täter meistens nicht bekannt ist, müssen zunächst die Eigentümer des Grundstücks für die Beseitigung aufkommen, auf welchem der Müll gefunden wird. Bei öffentlichen Eigentümern übernimmt der Kreis die Entsorgung sowie die Kosten, die über den Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs abgerechnet werden.

Jedes Jahr gebe es im Landkreis Bad Dürkheim zwischen 100 und 200 Tonnen illegale Müllablagerungen, so Müller. Da eine einzelne Ablagerungen mit vielen Tonnen den Wert stark schwanken lassen kann, ließe sich kein Trend erkennen. Im ersten Halbjahr 2020 gebe es zwar noch keine Angabe in Tonnen, doch die Untere Abfallbehörde habe mitgeteilt, sie könne keine Häufung von Meldungen in den vergangenen Wochen feststellen. „Es ist bisher nicht erkennbar, dass Corona zu vermehrten illegalen Ablagerungen geführt hat“, schreibt Müller. Wenn Müll gefunden wird, sei es hauptsächlich Restmüll, Sperrmüll, Altreifen, auch Grünschnitt und Altholz. Seltener seien es asbesthaltige Bauabfälle oder wasser- und umweltgefährdende Stoffe wie Altöl oder Farben und Lacke. Schrott und Elektroschrott sowie Altkleider dagegen seien selten, „da am Markt damit noch Geld zu verdienen ist“.

Info

Zu diesem Fall nimmt die Polizei Bad Dürkheim Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Wer generell eine illegale Müllablagerung entdeckt, solle sich am besten bei der Unteren Abfallbehörde melden unter 06322-961-5202 oder 5204. Man könne sich aber auch an die Polizei oder das Ordnungsamt wenden, ergänzt Kreissprecherin Sina Müller. Wichtig dabei: Eine möglichst genaue Ortsbeschreibung.