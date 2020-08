Erneut haben bislang unbekannte Täter einen Farbbeutel gegen eine Gaststätte in der Wasserhohl in Bad Dürkheim geworfen. In der Nacht auf Sonntag war der Beutel – laut Polizei vermutlich ein Luftballon – mit roter Farbe gefüllt, bei einem ähnlichen Angriff eine Woche zuvor mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden betrage 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.