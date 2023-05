Um den Sieg über finstere Mächte ging es am Montagabend auf der Hardenburg bei einer Multimediashow mit dem Titel „Drachen“. An der Inszenierung wirkte auch ein Hardenburger Verein spontan mit.

Über die Hardenburg und ihren Garten senkt sich allmählich die Dunkelheit. Gut gefüllt sind die Zuschauerbänke vor der stattlichen Südmauer des „Festen Schlosses“. Sein massives Mauerwerk, das die Bewohner einst gegen feindliche Angriffe schützte, ist zunächst in flammendes Rot getaucht. Um feindlich-dunkle Bedrohungen dreht sich auch die Szenerie in der folgenden Stunde.

Im Hintergrund wacht ein Drache. Foto: Ladwig

Das Publikum erlebt, wie ein Magier auftaucht und einen schweren Kampf austragen muss. Die Kräfte, mit denen er es zu tun bekommt, erscheinen ebenso vielfältig wie geheimnisvoll: Geschmeidige Fackeltänzerinnen umschwirren ihn wie unfassbare Gestalten und im Hintergrund wacht ein feuerspeiender Drache über den Schatz der Menschheit. Gezeigt wird das titelgebende Wesen als gewaltige Video-Projektion an der Burgmauer. Die Tanzdarbietungen choreografiert die Gruppe „Big Family Event“. Eingetaucht in einer bombastischen Gesamtwirkung mit immer wechselnden Licht- und Spezialeffekten, zeigen die Darstellerinnen eine ausdrucksvolle Dynamik. Auch als der Regen einsetzt, lassen sie in ihrem Einsatz nicht nach. Anerkennung verdienen außerdem die Mitglieder des ASV Hardenburg, die spontan als Statisten mitwirken.

Der Magier (Mitte) hat eine schwere Aufgabe zu erfüllen. Foto: Ladwig

Wandel zum Besseren

Handlungsidee und videografische Umsetzung stammen von John Howe, dem künstlerischen Gestalter von „Der Herr der Ringe“, sowie von Filmregisseur Jim Danton. Mit Anklängen an die beliebte Welt der Fantasy-Saga vollzieht sich schließlich der Wandel zum Besseren und die finsteren Mächte mit ihrem aufwendigen Feuerspiel werden bezwungen. So kann der tapfere Magier den Menschen das Gut der Phantasie zurück bringen.

Insgesamt bleibt die Inszenierung textlos und „erzählt“ fast ausschließlich durch ihre intensive Bildwirkung. In puncto Musik wirkt sie dabei überladen. Das Ziel der Veranstalter von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, „die schlafende Fantasiewelt der Burgen am Oberrhein“ zu erwecken, wäre sicher auch mit weniger Lautstärke zu erreichen.