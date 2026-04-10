Die RHEINPFALZ hat sich auf dem Ostermarkt umgehört, wie sehr ein Tag auf dem Volksfest den Familiengeldbeutel strapaziert. Einige hatten sich ein Limit gesetzt.

Einige der Befragten hatten sich mit nur einem Besuch des Festes ein Limit gesetzt. Jaqueline Detzel und Timo Butttmann waren mit ihren beiden Kindern Milan und Lia auf dem Fest. Man müsse über so einen Besuch mit Kindern schon zweimal nachdenken, meinte Timo Buttmann, denn ruckzuck seien da 70 Euro weg. Deshalb haben die Eltern für ihren Besuch jeweils die Aktionen ausgenutzt, etwa bei der Eröffnung, als die Kinder die ersten 30 Minuten umsonst fahren durften, und beim Familientag am Mittwoch. Die Familie kommt aus Friedelsheim und ist mit dem Auto da, das teure Benzin für die Fahrt kommt also noch oben drauf, wenn das auch wegen der kurzen Entfernung nicht allzu sehr ins Gewicht fiel. Freunde hätten ihm auch schon geklagt, wie teuer alles sei, besonders wenn die Kinder älter seien und „alles fahren“ wollten, berichtete Buttmann.

Auch Ingo und Jule Weigel mit Nele waren mit der Oma schon mal auf dem Fest. Die Kleine ist 14 Monate alt und kann noch nicht alle Fahrgeschäfte durchprobieren, am Tisch isst sie bei Mama und Papa mit. Ein Besuch mit Familie sei drin, haben die beiden aus Maxdorf für sich entschieden und haben sich wegen der ermäßigten Preise für den Familientag entschieden. Auf der anderen Seite, fand Ingo Weigel, sei so ein gemeinsames Fest „irgendwie was Schönes“ , das sie nicht missen wollten. Dass die Preise sind wie sie sind, stieß seitens der Weigels nicht auf Unverständnis. Als „Wurstmarktfans“ können sie einschätzen, wie teuer der Diesel ist, um Fahrgeschäfte und Buden von einem zum anderen Einsatzort zu schaffen.

Extra wegen des Familientages sind Julian und Nadine Helbig mit dem zehn Monate alten Armin gekommen, weil sie mit ihm noch nicht so weit fahren wollen. „Man guckt schon ein bisschen aufs Geld und sagt vielleicht an einem gewissen Punkt, stopp’, das reicht jetzt“, sagte der junge Familienvater.

Extra wegen des Familientages sind Vanessa und Christoph Mehl mit dem fünf Jahre alten Matteo gekommen. Sie sind aus Bad Dürkheim und teures Benzin spielt keine Rolle in ihrer Kalkulation. „Gott sei Dank, sonst wären wir nicht hier“, sagten sie. Ihr Empfinden ist, dass „alles teurer geworden ist“ und deswegen kamen sie nur einmal statt mehrmals zum Ostermarkt. Dafür drehten sie aber nicht jeden Euro der bei der Gelegenheit anfallenden Kosten zweimal um.

Der vierjährige Louis hätte zu gerne so ein Kuscheltier wie das Kind am Nachbartisch gehabt, damit er nicht alleine in der Reitschule fahren muss. Sein Blick ging immer wieder sehnsüchtig zu dem Plüschtier hin. Die Meinungen von Eltern und Sohn, ob das Plüschtier sein muss oder nicht, waren verständlicherweise gegensätztlich. „Das läuft alles ganz schön ins Geld, wir gehen daher nur einmal und zwar am Familientag hierher“, meinte Yvonne Rautenberg. Auch sie ist sich der hohen Kosten für die Schausteller bewusst.

Mit dem Fahrrad aus Wachenheim ist Katharina Hartmann mit Henry, vier Jahre alt, gekommen, die Oma saß auch mit am Tisch. „Alles ist teurer geworden, warum sollte es hier anders sein“, ordnete Henrys Mutter die Preise auf dem Fest für sich ein. Dem Jungen das Fahren einer Reitschule seiner Wahl zu verweigern, mit der Begründung, das sei zu teuer, wollte sie nicht, wenn sie schon miteinander auf so ein Fest gingen. Auch hier hieß das Rezept zum Sparen: Lieber einmal weniger auf den Ostermarkt gehen.

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