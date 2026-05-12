Die Familienkarte Rheinland-Pfalz ist jetzt im Landkreis Bad Dürkheim verfügbar, und es gibt einige Angebote im Kreis. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Karte bündelt Vorteile, Unterstützungsangebote und Veranstaltungen für Familien auf einer Plattform, erläutert der Kreis. Die Angebote kommen aus Handel, Gewerbe, Kultur, Sport, Bildung, Beratung und vielen weiteren Bereichen. Im Landkreis Bad Dürkheim sind laut Kreisverwaltung der Freizeitpark Plopsaland in Haßloch, in Bad Dürkheim die Ruine Hardenburg und Diehl & Keller Sports, der Studienkreis mit Standorten in Bad Dürkheim, Grünstadt und Haßloch, die Burg-Jugendherberge Altleiningen sowie die Schwimmschule „Swim2Grow“ in Weisenheim am Berg mit dabei.

Die Familienkarte richtet sich an alle Familien mit Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt. Der Begriff Familie umfasst dabei alle Formen des dauerhaften Zusammenlebens mit gegenseitiger Verantwortungsübernahme, so das Land.

Über die Familienkarten-App haben die Familien laut Kreis alle Funktionen und Vorteile jederzeit griffbereit – von exklusiven Rabatten über Veranstaltungstipps bis hin zu nützlichen Alltagshinweisen. Auf der Webseite familienkarte.rlp.de finden Familien alle Informationen rund um das Angebot, die Anmeldung und die Partner vor Ort. Die Anmeldung ist kostenfrei und in wenigen Schritten möglich, so der Kreis weiter.

Die Familienkarte ist ein kostenloses Angebot des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.