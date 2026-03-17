Die protestantische Kirchengemeinde Gönnheim lädt zu einem Familien-Theater-Gottesdienst ein. Am Sonntag, dem 22. März wird um 11 Uhr in der Martinskirche das Märchen „Tischlein-Deck-Dich“ von Markus Finkler erzählt und inszeniert. Finkler ist Schauspieler und Erzieher aus Mannheim. Im Anschluss an die Aufführung ist ein eigenes Tischlein-Deck-Dich aller Anwesenden geplant: Besucher werden gebeten, eigenes Fingerfood mitzubringen um den Tisch gemeinsam zu füllen.