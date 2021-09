Ziel eines Betrugsversuchs wurde am Freitag eine 81-Jährige aus Weisenheim am Sand: Um die Mittagszeit rief sie ein angeblicher Polizeibeamter an, der angab, ihre Schwiegertochter sei an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, bei dem eine Radfahrerin ums Leben gekommen sei. Der Anrufer forderte die Seniorin auf, 20.000 Euro zu bezahlen, damit die Schwiegertochter nicht in Haft käme. Das Telefonat wurde dann von einem angeblichen Staatsanwalt fortgesetzt, der die Summe auf 40.000 Euro erhöhte. Ein zufällig anwesender Zeuge erkannte den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Bei einem zweiten Anruf kurze Zeit später brachen die Täter das Telefonat ab. Es kam zu keinen weiteren Forderungen, Geld wurde nicht bezahlt, so die Polizei.

Tipps der Polizei

Die Beamten raten bei solchen Betrugsanrufen: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“