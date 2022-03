Zwischen 12.45 und 13.45 Uhr haben nach Polizeiangaben am Mittwoch jeweils zwei Seniorinnen und zwei Senioren aus Weisenheim am Sand Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten erhalten. Der Betrüger behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und ein Täter festgenommen wurde. Alle vier Angerufenen erkannten die Masche sofort und beendeten das Gespräch, teilt die echt Polizei mit.

Die Beamten geben Tipps zum Umgang mit solchen Betrugsversuchen: