Eine Anruferin aus Weisenheim am Sand hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einen Waldbrand oberhalb der Wachtenburg befürchtet. Laut Wachenheimer Feuerwehr hatte die Frau rötliche Verfärbungen am Himmel beobachtet. Zunächst sei die Polizei alarmiert worden. Die hat aber laut Feuerwehr ebensowenig einen Brand feststellen können wie die Wehrkräfte. 25 Einsatzkräfte aus Wachenheim und Friedelsheim-Gönnheim waren etwa eine Stunde im Einsatz.