Am Donnerstag ist eine 84-Jährige Dürkheimerin Opfer von Betrügern geworden, die vortäuschten, Polizisten zu sein. Wie die echte Polizei mitteilt, rief ein angeblicher Kriminalbeamter „Schmitt“ die Frau an und behauptete, es seien zwei Täter festgenommen worden, die einen Zettel mit ihrem Namen bei sich trugen. Da die Geschädigte weder über Schmuck noch über Bargeld in ihrem Anwesen verfügte, forderte der falsche Beamte sie auf, ihre EC-Karte in Alufolie zu packen und aus dem Fenster des vierten Stockwerks zu werfen. Dieser Aufforderung folgte die 84-Jährige. Die Trickbetrüger hoben damit einmal 2000 Euro und einmal 1500 Euro vom Konto der Dürkheimerin ab. Weitere Angaben zur Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ und und Tipps zum Schutz gibt es im Internet unter https://s.rlp.de/pFqAx.