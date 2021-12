Drei Senioren sind am Mittwochvormittag, zwischen 10.55 Uhr und 11.30 Uhr, von angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Laut Polizei sind die Betroffenen, ein 81-Jähriger und ein 61-Jähriger aus Bad Dürkheim sowie eine 75-Jährige aus Dackenheim, nicht auf die Geschichte der Betrüger hereingefallen. Die hätten den Senioren erzählt, dass bei einem Überfall in ihrer Straße ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Bei dem angeblichen Täter sei ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden worden. Die Betroffenen beendeten das Gespräch an dieser Stelle. Bei einem solchen Anruf, so die Polizei weiter, solle man direkt die zuständige Polizeidienststelle oder die Beamten unter der 110 informieren. Die echte Polizei würde sich niemals telefonisch nach Wertgegenständen, Geld oder gar Aufbewahrungsorten erkundigen.