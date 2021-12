Bei einem 80-jährigen Dürkheimer und einer 75-Jährigen aus Weisenheim am Berg haben am Montagmittag falsche Polizeibeamte angerufen. Bei dem 80-Jährigen hat sich laut Polizei eine männliche Stimme mit „Polizeiinspektion Bad Dürkheim“ gemeldet. Der angeblich Polizist habe mitgeteilt, dass es in der Straße des Dürkheimers einen Einbruch gegeben habe und er daher Informationen von dem Senior brauche. Dieser beendete das Telefonat. Auch bei der 75-Jährigen meldete sich ein angeblicher Polizist, der die Seniorin über einen Einbruch in der Nachbarschaft informieren wollte. Erneut scheiterten die Betrüger, da die Seniorin das Gespräch beendete. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die echte Polizei niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen wird.