Weil er einen geöffneten Fallschirm in einem Baum an der K 5 in Erpolzheim entdeckt hat, hat sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr ein Mann bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Der Zeuge hatte laut Polizeibericht noch mitgeteilt, dass er keinen „dazugehörigen Fallschirmspringer“ finden konnte.

Hauptschirm absichtlich abgeworfen

Über den Flugplatz Bad Dürkheim konnte ermittelt werden, dass ein Springer des Fallschirmsportclubs Bad Dürkheim seinen Hauptschirm absichtlich abgeworfen hatte, weil der ins Trudeln geraten war. Der Springer selbst war wohlbehalten mit seinem Ersatzschirm gelandet.

Durch den abgeworfenen Fallschirm war niemand verletzt oder gefährdet worden. Auf Anfrage des Fallschirmsportclubs übernahm die Dürkheimer Feuerwehr die Bergung des Fallschirms aus dem Baum.