Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bad Dürkheim lädt zusammen mit der Kreisverwaltung zu einem Abend rund um das Thema Schokolade ins Dürkheimer Haus am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, ein. Zunächst wird die neue Edition der fairen Stadtschokolade vorgestellt. Mit der Hardenburg auf dem Titelbild greift sie dieses Jahr die Geschehnisse rund um das Waldfest in Hardenburg auf. Im Anschluss gibt es eine Multivisionsshow des Ehepaars Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner alias „LobOlmo“. Mit Bildern, Musik und begleitenden Texten beschreiben sie das Leben und die Arbeit „fairer“ Kakaobauern. Schokolade und Bio-Wein können an diesem Abend verkostet werden. Neben der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt und der Kreisverwaltung sind Heimatverein Hardenburg, Weltladen und Lebenshilfe am Abend beteiligt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung: E-Mail annette.stierl@bad-duerkheim.de.