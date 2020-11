Rechtzeitig zum Advent wird ab Samstag, 21. November, in ausgewählten Geschäften die dritte „Faire Stadtschokolade“ angeboten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Mit dem Sammelmotiv auf der Banderole, Kaiser Konrad II., werde die enge Verbindung der Limburg mit dem Herrscher und der Kaiserfamilie der Salier herausgestellt. Immerhin sei es Konrad II. zu verdanken, dass vor fast 1000 Jahren im Kloster Limburg die vier Adventssonntage festgelegt wurden.

Die Bio-Zartbitter-Schokolade mit knackigen Mandel- und fruchtigen Orangenstückchen und 55 Prozent Kakao aus Sao Tomé spiele geschmacklich auf die Bedeutung der Mandelblüte in Bad Dürkheim und auf das milde Klima an der Weinstraße an, heißt es in der Ankündigung. Es handle sich um die dritte Edition in der Reihe der fairen Stadtschokoladen, die in Zusammenarbeit der Stadt und der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bad Dürkheim entstanden sind.

Die neue Stadtschokolade ist im Weltladen, in den Leprima-Biomärkten, im Weingut Heissler und in der Tourist Information erhältlich und kostet 3,50 Euro pro Tafel.