Einen Fahrzeugbrand auf der B37 in Höhe der Kreisbauschuttdeponie konnte die Feuerwehr Bad Dürkheim am Mittwochmorgen schnell löschen. Wie Wehrleiter Karlheinz Bayer mitteilte, war der Brand im Motorraum eines Pkw noch am Entstehen, als 20 Feuerwehrkräfte um 7.05 Uhr in fünf Einsatzfahrzeugen anrückten. Mit Kleinlöschgeräten sei der Brand gelöscht worden, bevor es zum Vollbrand gekommen sei. Anschließend sei der Motorraum mit Wasser weiter heruntergekühlt worden, so Bayer, der keine Angaben zur Schadenshöhe machen konnte. Auch die Polizei war vor Ort.