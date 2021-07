Betrunken darf man nicht am Verkehr teilnehmen – auch nicht auf dem Fahrrad. Das hat eine Gruppe Fahrradfahrer am Samstag lernen müssen. Laut Polizei wurden in Bad Dürkheim, Stadtteil Leistadt aus Richtung Weisenheim am Berg kommend gegen 22 Uhr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 22.58 Uhr seien bereits aus der Ferne Reifenquietschen zu hören gewesen. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren die Verursacher drei junge Fahrradfahrer, die auf der L522 unterwegs waren. Bei der Kontrolle der drei stellten die Beamten bei der 19-jährigen Fahrradfahrerin ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille, bei dem 20-jährigen Fahrradfahrer ein Wert von 2,13 Promille fest. Die Fahrräder mussten noch vor Ort abgestellt werden. Der dritte Begleiter durfte weiterfahren. Auf die beiden kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.