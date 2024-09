Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, Fahrräder während des Wurstmarktbesuchs gegen eine Gebühr auf einer bewachten Fläche östlich des Gradierbaus abzustellen. Im vergangenen Jahr hatte es neben Lob für das erstmalige Angebot auch Kritik gegeben. So bemängelten ADFC und RHEINPFALZ-Leser, die zu kurzen Öffnungszeiten, die Höhe der Gebühren sowie die Beschilderung des bewachten Fahrradparkplatzes.

Bauzäune sichern 2024 den Parkplatz ab

Was hat sich in diesem Jahr geändert? Wie Martin Koob von der Betreiberfirma Koob + Schwab auf Anfrage sagte, sei der Bereich in diesem Jahr mit Bauzäunen gesichert. Wer ein Ticket ziehe, erhalten einen Code, mit dem er in den Bereich komme – auch dann, wenn das Personal, das den Parkplatz bewache, nach 22 oder 23 Uhr nicht mehr vor Ort sei. Die Fahrradständer seien dieselben wie 2023 – diese stehen normalerweise auf dem Wurstmarktplatz und sind im Besitz der Stadt. In der Gutleutstraße weise ein neues Schild auf den Parkplatz für Autos und Fahrräder hin. Nicht geändert hat sich die Abstellgebühr von drei Euro. Diese sei Vorgabe der Stadt, sagt Koob.

Der ADFC hat indes eine Online-Petition gestartet. Titel: „Sichere und günstige Fahrradabstellplätze zum Wurstmarkt 2024“. Darin heißt es, eine vierköpfige Familie bezahle für ihre vier Fahrräder zwölf Euro, das Abstellen eines Autos koste aber nur sechs Euro. Die Preispolitik passe nicht zu den Mobilitäts- und Klimaschutzkonzepten der Stadt Bad Dürkheim und des Kreises Bad Dürkheim. Der ADFC fordert, die Gebühr zu halbieren und den fehlenden Betrag über die Stadtkasse auszugleichen. Bis zur Eröffnung hatten 133 Nutzer für die Petition gestimmt.