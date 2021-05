Sind Fahrräder sicher und reicht ihre Beleuchtung aus? Das haben Polizisten bei einer Kontrolle am Donnerstag zwischen 7 und 8 Uhr in der Bad Dürkheimer Kanalstraße geprüft. Von 31 Fahrrädern wurden sieben unter anderem wegen fehlender oder mangelhafter Beleuchtung beanstandet.

Mängel müssen behoben werden

Die Radfahrer bekamen einen Mängelbericht, sie haben nun bis Ende einer Frist Zeit, um ihr Fahrrad in einen „verkehrssicheren Zustand“ zu bringen, wie es im Polizeibericht heißt. gerade in den frühen Morgenstunden und in der Dunkelheit sei es wichtig, die Beleuchtung am Fahrrad anzuschalten, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen zu werden.

Bereits einen Tag zuvor war in Freinsheim kontrolliert worden, ob Fahrräder gut genug gesichert sind. „Auffällig war hier, dass viele Fahrräder ohne jegliche Sicherung gegen Diebstahl vor den Anwesen abgestellt wurden“, teilt die Polizei mit. Einige Besitzer der Räder bekamen daher Tipps zur richtigen Sicherung.