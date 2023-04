An fünf Stellen im Stadtgebiet entstehen hochwertige eingehauste Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Am Bahnhof, am Obermarkt, auf dem Wurstmarktplatz, am Rhein-Haardtbahn-Depot in der Mannheimer Straße sowie am Bahnhaltepunkt in der Trift sollen Karusselle mit Liftsystem sowie zwei Unterstellmöglichkeiten aufgebaut werden, in denen auch Lastenfahrräder untergebracht werden können. Diese sind am Bahnhof und am Wurstmarktplatz geplant. Insgesamt werden so hochwertige Abstellmöglichkeiten für 100 Räder geschaffen. Ziel ist es, diese längerfristig etwa an Berufspendler zu vermieten.

Kosten höher als geplant

Der Bau- und Entwicklungsausschuss hat den entsprechenden Auftrag am Donnerstag bei einer Enthaltung für knapp 216.700 Euro vergeben. Das Ausschreibungsergebnis liegt um 19 Prozent über den kalkulierten Kosten von 181.500 Euro. Die Stadt erhält dafür eine Förderung von 114.000 Euro.

„Ohne Förderquote fände ich das sehr teuer“, so Peter Brodhag (FDP). Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, habe die Stadtverwaltung überlegt, die Ausschreibung wie bereits im Dezember wegen des hohen Preises aufzuheben. Allerdings seien die Abstellanlagen ein wichtiges Zeichen für Fahrradfahrer in Bad Dürkheim. Auslöser für das Vorhaben sei die hohe Förderung gewesen, ergänzte der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke.