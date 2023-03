Der Landkreis Bad Dürkheim will der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz beitreten. Das hat der Kreistag am Mittwoch bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen beschlossen. Zweck des Vereins ist die Förderung von Klimaschutz, Umweltschutz und Bildung im Bereich des Fuß- und Radverkehrs im Land. Kommunen sollen unter dem Gesichtspunkt umweltfreundlicher und klimaschützender Maßnahmen fußgänger- und fahrradfreundlicher gestaltet werden. Als jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlt der Kreis 2500 Euro. Gegründet werden soll die AG im Mai in Kaiserslautern. Horst Bäuml (Grüne) begrüßte den Beitritt. Die AGs hätten eine starke Stimme gegenüber Bund und Land. Klaus Wagner (CDU) sprach von „gut angelegtem Geld“. „Wir haben einen sehr hohen Nutzen“, sagte er. Das Land finanzierte das Angebot mit. Dieses sieht eine Beratung und Hilfestellung für Mitglieder vor. Norbert Schindler (CDU) sagte, die Landwirte sollten in dieser Frage mitgenommen werden. Sie hätten viele Wege „erheblich finanziert.“ Teilweise gebe es heftige Debatten vor Ort und Beleidigungen gegen Winzer, wenn diese mit dem Vollernter im Feld unterwegs seien.