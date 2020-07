Am Montag der vergangenen Woche, 13. Juli, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kleintransporter die Mannheimer Straße in Richtung Philipp-Fauth-Straße. Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilt, war dort auch eine 46-Jährige mit ihrem Fahrrad unterwegs und wollte an der Ampel in Höhe der Post geradeaus fahren. Den Beamten zufolge bog der Kleintransporter jedoch rasant nach rechts in die Kurgartenstraße ein und touchierte mit seiner Laderampe dabei die Schulter der Fahrradfahrerin.

Diese kam zu Fall, verletzte sich nach Angaben der Polizei an Hand, Knie, Hüfte und Knöchel und wurde anschließend durch Zeugen ins Krankenhaus verbracht. Weil der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die verletzte 46-Jährige zu kümmern, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Der zeitliche Abstand zur begangenen Unfallflucht ergebe sich dadurch, dass diese von der Geschädigten nachgemeldet wurde.