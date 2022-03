Am Montag gegen 10 Uhr ist eine 65-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 87-Jährige mit ihrem VW Golf in den dortigen Kreisverkehr fahren und missachtete dabei die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 65-Jährige stürzte, sich am Bein verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am VW Golf und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 700 Euro.