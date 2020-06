Ein bislang unbekannter Radfahrer hat nach Angaben der Polizei am Montag um 11.50 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Triftweg/Gutleutstraße verursacht. Von der Salinenstraße kommend missachtete er das Stoppschild und zwang so eine 77-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Gutleutstraße Richtung Mannheimer Straße unterwegs war, zum Bremsen. In der Folge fuhr der Frau eine 73-jährige Ford-Fahrerin auf. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Auf die Fahrbahn gelaufene Kühlerflüssigkeit beseitigte der Dürkheimer Bauhof. Der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Umso mehr bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.