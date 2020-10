Nach einem Unfall am Samstagabend in der Herxheimer Straße in Weisenheim am Berg waren zwei Radfahrer auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der Besitzer eines Renaults, wie gegen 21.05 Uhr ein Radfahrer – er trug eine dunkle Jacke und einen weißen Kapuzenpulli – gegen seinen im Bereich der Hofeinfahrt geparkten Renault stieß. Mit einem weiteren Radfahrer entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Autobesitzer alarmierte die Polizei, die schließlich in Kallstadt zwei Fahrradfahrer kontrollieren wollte. Einer flüchtete, seinen Begleiter konnte die Polizei jedoch stellen. Der 16-Jährige hatte leichte Verletzungen am Kopf und trug eine zerrissene Hose. Sein Rad war jedoch nicht beschädigt. Er stritt ab, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,57 Promille. Dem 16-Jährigen wurde auf der Dienststelle in Bad Dürkheim im Beisein seiner Mutter eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand Sachschaden im Heckbereich in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.