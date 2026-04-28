Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Bad Dürkheim, das Klimabündnis und die Bad Dürkheimer Initiative für Frieden, Klimaschutz und Soziale Gerechtigkeit veranstalten am Samstag, 2. Mai, 11 bis 12.30 Uhr, eine Fahrraddemonstration. Start und Ziel ist auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Dürkheim.

Die Strecke ist circa fünf Kilometer lang und nach Angaben der Organisatoren für Kinder geeignet. Die Fahrraddemo findet unter Polizeibegleitung statt. „Wir setzen ein Zeichen für mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer und Kinder auf Bad Dürkheimer Straßen“, so die Veranstalter.