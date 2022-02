Ein bislang noch Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 18.40 und 23.30 Uhr ein am Bahnhof Freinsheim angeschlossenes grün-graues Fahrrad der Marke Cube im Wert von ungefähr 600 Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.